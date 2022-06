Caso Eitan, estradato in Italia il presunto complice del nonno nel rapimento del bambino (Di mercoledì 1 giugno 2022) È stato scarcerato dal gip di Pavia ma non potrà vivere nelle province pavese e milanese Gabriel Alon Abutbul, l’uomo arrestato a Cipro ed estradato in Italia dove è indagato come il presunto complice del nonno di Eitan nel rapimento del bambino, dopo la tragedia della funivia del Mottarone di cui il bambino è l’unico sopravvissuto. Abutbul, 50 anni, è cittadino israeliano e risiedeva a Cipro, dove sarebbe stato ancora attivo come soldato di un’agenzia di contractor americani. La procura di Pavia lo accusa di sequestro aggravato, sottrazione e trattamento all’estero di minore e appropriazione del passaporto del bambino. Secondo gli inquirenti, Abutbul sarebbe partito da Israele con l’intenzione di rapire il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) È stato scarcerato dal gip di Pavia ma non potrà vivere nelle province pavese e milanese Gabriel Alon Abutbul, l’uomo arrestato a Cipro edindove è indagato come ildeldineldel, dopo la tragedia della funivia del Mottarone di cui ilè l’unico sopravvissuto. Abutbul, 50 anni, è cittadino israeliano e risiedeva a Cipro, dove sarebbe stato ancora attivo come soldato di un’agenzia di contractor americani. La procura di Pavia lo accusa di sequestro aggravato, sottrazione e trattamento all’estero di minore e appropriazione del passaporto del. Secondo gli inquirenti, Abutbul sarebbe partito da Israele con l’intenzione di rapire il ...

Advertising

repubblica : Caso Eitan, estradato in Italia il presunto complice del nonno nel rapimento dell'unico sopravvissuto alla strage d… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Caso Eitan, estradato in Italia il presunto complice del nonno nel rapimento dell'unico sopravvissuto alla strage del Motta… - danieledv79 : RT @repubblica: Caso Eitan, estradato in Italia il presunto complice del nonno nel rapimento dell'unico sopravvissuto alla strage del Motta… - raspa90 : RT @repubblica: Caso Eitan, estradato in Italia il presunto complice del nonno nel rapimento dell'unico sopravvissuto alla strage del Motta… - repubblica : Caso Eitan, estradato in Italia il presunto complice del nonno nel rapimento dell'unico sopravvissuto alla strage d… -