Caso Depp-Heard: raggiunto il verdetto finale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo tre giorni di camera di consiglio i sette giurati sono arrivati alla conclusione. Tra un’ora la lettura della decisione Leggi su corriere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo tre giorni di camera di consiglio i sette giurati sono arrivati alla conclusione. Tra un’ora la lettura della decisione

Advertising

danielitamd03 : jsjsjsjjsjd mi madre emocionadísima por el veredicto del caso de Amber Heard y Johnny Depp - O_Rigoli : La cosa assurda, per un italiano, nel caso #DeppVsHeard?! Che la sentenza arriverà in poco più di un mese. Forse du… - per_giustizia : JOHNNY DEPP HA VINTO IL CASO PER DIFFAMAZIONE CONTRO AMBER HEARD.#JusticeForJohnnyDepp - sofiaicarbone : RT @Corriere: Caso Depp-Heard: attesa per il verdetto: i giurati hanno deciso - Corriere : Caso Depp-Heard: attesa per il verdetto: i giurati hanno deciso -