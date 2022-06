Caserta, nuove delegazione UNAC in Campania: cresce la presenza in provincia di Caserta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Apprendiamo dalla segreteria regionale dell’U.N.A.C. guidata dal cav. dott. Gaetano letizia che la famiglia U. N. A. C. Onlus sul territorio continua a crescere e alle 12 delegazioni territoriali esistenti se ne sono aggiunte altre due ad Arienzo e Casapesenna. La nuova delegazione di Arienzo (CE) è capitanata dal Presidente LANZILLO ROMUALDO, imprenditore del luogo; la delegazione di Casapesenna (CE) è capitanata dal Brig. Capo CC VERLETTA Giovanni Antonio. Per la cronaca amministrativa si riporta che il Presidente LANZILLO Romualdo è stato eletto in data 29 maggio 2022 e la nuova realtà è composta da 11 soci operativi mentre la sede legale della delegazione di Arienzo è in via Aldo Moro 1. Circa il Presidente BRIG. Capo CCC (c) VERLETTA ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Apprendiamo dalla segreteria regionale dell’U.N.A.C. guidata dal cav. dott. Gaetano letizia che la famiglia U. N. A. C. Onlus sul territorio continua are e alle 12 delegazioni territoriali esistenti se ne sono aggiunte altre due ad Arienzo e Casapesenna. La nuovadi Arienzo (CE) è capitanata dal Presidente LANZILLO ROMUALDO, imprenditore del luogo; ladi Casapesenna (CE) è capitanata dal Brig. Capo CC VERLETTA Giovanni Antonio. Per la cronaca amministrativa si riporta che il Presidente LANZILLO Romualdo è stato eletto in data 29 maggio 2022 e la nuova realtà è composta da 11 soci operativi mentre la sede legale delladi Arienzo è in via Aldo Moro 1. Circa il Presidente BRIG. Capo CCC (c) VERLETTA ...

