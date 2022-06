Cartabia: 'No all'estradizione in Russia del manager lettone arrestato su richiesta di Mosca' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non può essere estradato e dunque deve tornare libero il manager lettone Sergejs Malikovs, arrestato a Roma in esecuzione di un "codice rosso" dell'Interpol emesso su richiesta della Federazione russa. Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non può essere estradato e dunque deve tornare libero ilSergejs Malikovs,a Roma in esecuzione di un "codice rosso" dell'Interpol emesso sudella Federazione russa.

Benjo36888305 : @CottarelliCPI Cosa vuoi che si dica? Che la Riforma Draghi-Cartabia esaudirá i sogni dei referendari senza che nes… - ultimora_pol : #Italia Andrea #Casu (NO - #PD): 'La riforma Cartabia permetterà all'avvocato che siede nel consiglio giudiziario p… - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: #Cartabia: 'No all'estradizione in #Russia del manager lettone arrestato su richiesta di #Mosca'. Brava Cartabia, è la seconda… - Noochily : RT @lanf64: #Cartabia: 'No all'estradizione in #Russia del manager lettone arrestato su richiesta di #Mosca'. Brava Cartabia, è la seconda… - manchan_free : RT @lanf64: #Cartabia: 'No all'estradizione in #Russia del manager lettone arrestato su richiesta di #Mosca'. Brava Cartabia, è la seconda… -