Caro Speranza, la sua proposta sui medici di medicina generale è agghiacciante: così si apre ai privati (Di mercoledì 1 giugno 2022) Che Speranza sulla sanità fosse un incompetente attraverso il Pnrr lo avevo capito da un pezzo. Che la sua vera incompetenza non sia tecnica ma politica, non avendo capito le grandi contraddizioni e le grandi sfide nella sanità pubblica, anche. Purtuttavia, mai mi sarei aspettato di avere a che fare, lui segretario di Articolo 1, cioè della costola anti-renziana del Pd, con uno Speranza democristiano. Tanto democristiano da stupirci tutti. Ma raccontiamo i fatti. Il governo ha deciso con il Dm 71 di riorganizzare l’assistenza territoriale della sanità .Questa riorganizzazione non può essere fatta se prima non si rimuovono le vecchie contraddizioni che da anni riguardano i famosi medici di medicina generale (MMG). Da sempre considerati a torto o a ragione il vero problema della sanità e con la pandemia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Chesulla sanità fosse un incompetente attraverso il Pnrr lo avevo capito da un pezzo. Che la sua vera incompetenza non sia tecnica ma politica, non avendo capito le grandi contraddizioni e le grandi sfide nella sanità pubblica, anche. Purtuttavia, mai mi sarei aspettato di avere a che fare, lui segretario di Articolo 1, cioè della costola anti-renziana del Pd, con unodemocristiano. Tanto democristiano da stupirci tutti. Ma raccontiamo i fatti. Il governo ha deciso con il Dm 71 di riorganizzare l’assistenza territoriale della sanità .Questa riorganizzazione non può essere fatta se prima non si rimuovono le vecchie contraddizioni che da anni riguardano i famosidina(MMG). Da sempre considerati a torto o a ragione il vero problema della sanità e con la pandemia ...

