Carmen | Estefania e Marialaura violano il regolamento | L’accaduto

(Di mercoledì 1 giugno 2022)hanno violato ilall’isola dei Famosi. Provvedimento disciplinare in arrivo? Le tre naufraghehanno violato ildell’Isola dei famosi durante la puntata di lunedì scorso, c’entra il cibo. Ma andiamo con ordine. Durante la sfida traDi Pietro e Marco Cucolo, che dovevano indovinare bendati a chi apparteneva una parte del corpo dei naufraghi, si sono sfidati e il premio comprendeva pizzette e birre per la squadra vincitrice. Il gioco è stato vinto da Marco e il gruppo di naufraghe sconfitte è rimasto a guardare gli uomini mentre si gustavano il cibo e bevevano la birra. Ma non tutte però. Infatti, ...

Advertising

Novella_2000 : Carmen, Estefania e Maria Laura violano il regolamento: la produzione interviene #isola - CorriereCitta : Isola dei Famosi, colpo di scena: Carmen, Maria Laura ed Estefania squalificate? Regolamento infranto - RealGossipland : Carmen, Marialaura ed Estefania hanno rubato del cibo e che per questo verranno eliminate DETTAGLI QUI… - Tuttogossipnews : #isoladeifamosi ????? Carmen, Marialaura ed Estefania infrangono il regolamento: aleggia l'ipotesi squalifica ????… - BabiloniaAly : Dal day time di ieri pare che Carmen/Estefania/Maria Laura hanno infranto le regole mangiando del cibo ricompensa d… -

Il Sussidiario.net

Che chimica artistica… Sempre all'Isola dopo la prova ricompensa, vinta dagli uomini,Di Pietro,Bernal e Marialaura De Vitis hanno mangiato di nascosto parte della ricompensa,...Di Pietro e Alessandro Iannoni hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto ...e questo gioco lo metteva in atto sia con il gruppo Tavassi - Vaporidis che contro'. ... Isola dei Famosi 2022, pagelle 21a puntata/ Edoardo e Mercedesz, che intesa in apnea Carmen, Estefania e Marialaura hanno violato il regolamento all'isola dei Famosi. Provvedimento disciplinare in arrivoI colpi di scena all‘Isola dei Famosi22 non mancano mai: un gesto compiuto da Carmen di Pietro, Maria Laura De Vitis e Estefania Bernal avrebbe violato il regolamento e messo a rischio la loro permane ...