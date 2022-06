Carlotta Dell’Isola lancia una frecciatina a Rosalinda Cannavò | Il motivo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 giugno 2022)e Nello il 28 maggio si sono sposati. Intervistati da Casa Chi hanno raccontato dei retroscena sulle nozzee Nello si sono sposati. La coppia si trova in Sardegna per il viaggio di nozze.e il marito Nello hanno fatto un collegamento nella giornata di ieri conche li ha intervistati per Casa Chi. I due neo sposi, in forma smagliante, hanno raccontato vari momenti post festa di matrimonio. Uno? Non sono mai arrivati in albergo la notte delle nozze perché, che è astemia, al secondo brindisi già era cotta. Poi hanno anche parlato della differenza tra l’addio al nubilato die l’addio al celibato di Nello, che è volato ad Ibiza con un amico. E ancora, della ...