Cardinale: "Voglio vincere col Milan, lo facciamo per i tifosi", che differenza con la comunicazione del Napoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gerry Cardinale si presenta come nuovo proprietario del Milan, con la sua Redbird ha acquistato il club rossonero. L'imprenditore americano ha investito 1,3 miliardi di euro per rilevare il Milan, mentre da Wall Strett fanno sapere che De Laurentiis ha chiesto ben 2 miliardi di euro per cedere il pacchetto completano: Napoli, Bari e Filmauro. Le prime parole di Cardinale da proprietario del Milan sono entusiasmanti: "Quando ho iniziato nel mondo dello sport, lo sport era diverso: oggi sono molti gli interessi coinvolti, di business e di capitali, c'è un impegno diverso ma sempre con lo stesso sentimento e determinazione di vincere. Odio perdere, mi sento un vincitore come lo siete voi. Il futuro dovrà essere costruito sui successi raggiunti finora con determinazione e ...

AntoVitiello : Gerry #Cardinale: 'Non mi piace perdere, io voglio vincere' #Milan - napolipiucom : Cardinale: 'Voglio vincere col Milan, lo facciamo per i tifosi', che differenza con la comunicazione del Napoli… - infoitsport : TMW - Milan, Cardinale: 'Odio perdere, sono un vincente. In futuro voglio tanti successi' - GokuForzaMilan : RT @AntoVitiello: Gerry #Cardinale: 'Non mi piace perdere, io voglio vincere' #Milan - DaniFRamirez : RT @toda022: Cardinale: 'Odio perdere, voglio vincere. Ho già imparato le prime parole: Calhanoglu figlio di puttana' -