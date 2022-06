Cardinale | il saluto ai tifosi in italiano | “Forza Milan sempre” | VIDEO

Advertising

calabrese_u : RT @SimoneCristao: LIVE con il TALK - Firme e arrivo di Cardinale: le parole - Maldini e Massara restano al Milan - Il saluto di Elliott -… - Frances54325203 : RT @SimoneCristao: LIVE con il TALK - Firme e arrivo di Cardinale: le parole - Maldini e Massara restano al Milan - Il saluto di Elliott -… - _BeatriceSarti : RT @RadioRossonera: LIVE con il TALK - Firme e arrivo di Cardinale: le parole - Maldini e Massara restano al Milan - Il saluto di Elliott… - RadioRossonera : LIVE con il TALK - Firme e arrivo di Cardinale: le parole - Maldini e Massara restano al Milan - Il saluto di Elli… - AndreaPropato : RT @SimoneCristao: LIVE con il TALK - Firme e arrivo di Cardinale: le parole - Maldini e Massara restano al Milan - Il saluto di Elliott -… -

Il vescovo di Como - e futuro- monsignor Oscar Cantoni oggi in piazza San Pietro. Al termine dell'udienza generale del ... Pochi istanti per une probabilmente un ulteriore momento di ..., dirattamente dal quartier generale del club, Casa Milan, ha poi fissato gli obiettivi e ... Chiusura con unche sarà comunque un arrivederci visto che anche se con una piccola ...Gerry Cardinale, fondatore di RedBird ... Le parole che userei sono responsabilità, privilegio e onore». SALUTO AI TIFOSI ROSSONERI – «Vorrei ringraziare i tifosi per averci accolto. Siamo consapevoli ...Cerimonia di suffragio per il cardinale Angelo Sodano in Cattedrale ad Asti, dopo il funerale di ieri in San Pietro con Papa Francesco. Sulla bara il Vangelo e la berretta cardinalizia . La salma tumu ...