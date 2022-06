Cardinale | ecco le prime parole del nuovo proprietario del Milan

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ledidel: «Odio perdere, mi sento un vincitore come lo siete voi» IldelGerryè intervenuto nell’incontro con i giornalisti a Casale sue: SCUDETTO – «Faccio i complimenti a Elliott, Paolo e Ivan per quello che è stato raggiunto nell’ultimo anno e nell’ultimo weekend. Investo da 25 anni nello sport ma ciò che è stato raggiunto qui lo scorso weekend è qualcosa di davvero incredibile. Abbiamo visitato questa mattina il Museo dele ho visto quanto ha fatto questo club e quanti successi sono stati raggiunti» FUTURO – «Abbiamo il ruolo ...

