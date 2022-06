Carburanti: prezzi in rialzo, media benzina self oltre 1,91 euro/litro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - prezzi dei Carburanti al galoppo dopo l'ennesimo balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Forti rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. media nazionale della benzina in self service oltre 1,91 euro/litro, gasolio a 1,83 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Stesso rialzo per IP e Q8. Per Tamoil +4 cent/litro sulla verde e +3 sul diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) -deial galoppo dopo l'ennesimo balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Forti rialzi sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi.nazionale dellainservice1,91, gasolio a 1,83. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi alconsigliati dellae del gasolio. Stessoper IP e Q8. Per Tamoil +4 cent/sulla verde e +3 sul diesel. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai ...

