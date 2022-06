Carburante | la brutta scoperta ai distributori di benzina prima del ponte del 2 giugno

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Allarme, laai. Continuano a salire i prezzi dellamentre restano quasi del tutto invariati e stabili quelli del diesel. Italiani nuovamente in allarme per il rincaro. E mentre la media nazionale per la verde in modalità self service tocca quota 1,9 euro/litro, quella sul servito può arrivare a superare i 2 euro/litro. I prezzi deltornano a volare: “Il Wti e il Brent sono in rialzo perchè l’Unione Europea sta ancora cercando di negoziare un divieto sul petrolio russo”, ha commentato David Madden, analista di Equiti Capital. E sul caro prezzo dellal’analista aggiunge: “Ci sono opinioni diverse all’interno del blocco sull’embargo”. “Sembra che le misure non saranno così severe come previsto”. ...

