Cani abbandonati in casa per mesi, irruzione della Polizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Ha abbandonato il proprio appartamento mesi fa lasciandovi all’interno i suoi due Cani, che vi sono rimasti in condizione di totale degrado e denutrizione, senza cure e in mezzo all’immondizia e ai loro bisogni. Solo l’odore diventato ormai nauseabondo e segnalato dai vicini ha portato la Polizia di Stato a fare irruzione nell’appartamento e a scoprire la situazione. È accaduto a Marcianise, nel Casertano, in un’abitazione di via Marte. I due Cani, un pitbull e un meticcio, erano ridotti male; i poliziotti del commissariato di Marcianise hanno accertato che erano gli stessi condomini a lanciare ogni tanto cibo ai due Cani e che erano già stati avvisati altri enti senza alcun riscontro. Con l’intervento della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Ha abbandonato il proprio appartamentofa lasciandovi all’interno i suoi due, che vi sono rimasti in condizione di totale degrado e denutrizione, senza cure e in mezzo all’immondizia e ai loro bisogni. Solo l’odore diventato ormai nauseabondo e segnalato dai vicini ha portato ladi Stato a farenell’appartamento e a scoprire la situazione. È accaduto a Marcianise, nel Casertano, in un’abitazione di via Marte. I due, un pitbull e un meticcio, erano ridotti male; i poliziotti del commissariato di Marcianise hanno accertato che erano gli stessi condomini a lanciare ogni tanto cibo ai duee che erano già stati avvisati altri enti senza alcun riscontro. Con l’intervento...

Advertising

anteprima24 : ** #Cani abbandonati in #Casa per #Mesi, #Irruzione della #Polizia ** - lara_ugolini : RT @Animal_Genocide: Nel pollaio non trovano galline ma una situazione che fa accapponare la pelle. Una vita di sofferenze e privazioni. Qu… - SandraCeradini : RT @Animal_Genocide: Nel pollaio non trovano galline ma una situazione che fa accapponare la pelle. Una vita di sofferenze e privazioni. Qu… - Presanella27 : RT @Animal_Genocide: Nel pollaio non trovano galline ma una situazione che fa accapponare la pelle. Una vita di sofferenze e privazioni. Qu… - Stellina_57 : RT @Animal_Genocide: Nel pollaio non trovano galline ma una situazione che fa accapponare la pelle. Una vita di sofferenze e privazioni. Qu… -