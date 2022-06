Cancro del fegato, ok Aifa a combinazione atezolizumab-bevacizumab (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute) - E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'approvazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, ad atezolizumab in combinazione con bevacizumab nei pazienti adulti con carcinoma epatocellulare avanzato o non resecabile (Hcc), non sottoposti a precedente terapia sistemica. Lo comunica Roche, sottolineando che l'ente regolatorio nazionale ha autorizzato anche l'estensione dell'indicazione di atezolizumab ammettendone l'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione della proteina PD-L1. I dati relativi allo studio IMbrave150 - spiega Roche in una nota - hanno evidenziato che atezolizumab fornisce la più lunga sopravvivenza globale (Os) osservata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute) - E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'approvazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, adinconnei pazienti adulti con carcinoma epatocellulare avanzato o non resecabile (Hcc), non sottoposti a precedente terapia sistemica. Lo comunica Roche, sottolineando che l'ente regolatorio nazionale ha autorizzato anche l'estensione dell'indicazione diammettendone l'uso in monoterapia per il trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio metastatico con elevata espressione della proteina PD-L1. I dati relativi allo studio IMbrave150 - spiega Roche in una nota - hanno evidenziato chefornisce la più lunga sopravvivenza globale (Os) osservata ...

Advertising

OndeFunky : Leggo con felicità della laurea di Teresa e condivido le lacrime di Lorenzo Jovanotti, però vi prego quando parlate… - LocalPage3 : Cancro del fegato, ok Aifa a combinazione atezolizumab-bevacizumab - IsMadeInItaly_T : Anche il principe Ernst August di Hannover nel 2005 era in fin di vita per un cancro al pancreas...... e come dice… - IsMadeInItaly_T : @tempoweb Anche il principe Ernst August di Hannover nel 2005 era in fin di vita per un cancro al pancreas...... e… - CaraNelleVigne : Il segno del cancro comunque meraviglioso per le donne una croce per gli uomini non le faccio io le regole spiace -