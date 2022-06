Can Yaman sul set di un nuovo progetto: lo spoiler ammalia i fan (FOTO) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Can Yaman sul set di un nuovo progetto: l’attore e modello turco spoilera un piccolo dettaglio che ammalia i fan L’attore e modello turco Can Yaman si sta preparando per conquistare il cuore di tutti con i nuovi progetti. Dopo aver concluso le riprese di “Viola come il mare” la fiction che andrà in onda su Canale 5 in autunno dove interpreterà Francesco Demir. L’attore non si è mai più fermato e sta proseguendo la sua carriera con inediti progetti anche nell’ambito solidale. Can lo scorso mese è stato premiato durante il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, proprio grazie al suo impegno nel mondo della solidarietà. Con la sua associazione “Can Yaman for Children” ben presto annuncerà nuovi progetti a scopo benefico per la salute dei più piccoli. Leggi anche –> ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cansul set di un: l’attore e modello turcoa un piccolo dettaglio chei fan L’attore e modello turco Cansi sta preparando per conquistare il cuore di tutti con i nuovi progetti. Dopo aver concluso le riprese di “Viola come il mare” la fiction che andrà in onda su Canale 5 in autunno dove interpreterà Francesco Demir. L’attore non si è mai più fermato e sta proseguendo la sua carriera con inediti progetti anche nell’ambito solidale. Can lo scorso mese è stato premiato durante il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, proprio grazie al suo impegno nel mondo della solidarietà. Con la sua associazione “Canfor Children” ben presto annuncerà nuovi progetti a scopo benefico per la salute dei più piccoli. Leggi anche –> ...

Advertising

HindzKinany : RT @YamanFanPageIta: #CanYaman: nuova grande collaborazione per l'attore! Ecco di cosa si tratta - HindzKinany : RT @SilvaMilani2: Quindi: 1) Mania by Can Yaman for Children 2) Mercedes Benz 3) Filming Italy Sardegna Festival 4) Il turco.... Quando… - Fotini_Can : RT @SilvaMilani2: Quindi: 1) Mania by Can Yaman for Children 2) Mercedes Benz 3) Filming Italy Sardegna Festival 4) Il turco.... Quando… - MLatamak : RT @Mariagenn59: @EHavivy e' tutto chiaro, Viola partira' in Autunno ,El Turco sicuramente alla fine di Giugno iniziera' le riprese,Sandoka… - SzikoraEva : RT @Hugihugi19611: @asNovelaFan @Tina91215137 “Festa della Repubblica”, ????day Can Yaman in Italy byCanYaman #CanYaman #CanYamanEnglishTeam… -