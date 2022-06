Campania, muore mentre gioca a padel sotto gli occhi del figlio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stava giocando a padel col figlio quando si è accasciato sul campo da gioco e si è sentito male. Vincenzo Defina, commerciante di 52 anni, è morto stroncato da un malore. Avelino, muore mentre gioca a padel col figlio Secondo quanto ripota Ottopagine, il 52enne, originario di Monteforte Irpino, titolare del punto vendita “Divani&Divani”, stava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Stavando acolquando si è accasciato sul campo da gioco e si è sentito male. Vincenzo Defina, commerciante di 52 anni, è morto stroncato da un malore. Avelino,colSecondo quanto ripota Ottopagine, il 52enne, originario di Monteforte Irpino, titolare del punto vendita “Divani&Divani”, stava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Tragedia in Campania. Secondo quanto ricostruito, un uomo di circa 35 anni è morto dopo essere annegato in mare a Pozzuoli. La t… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Tragedia in Campania. Secondo quanto ricostruito, un uomo di circa 35 anni è morto dopo essere annegato in mare a Pozzuoli. La t… - QdSit : Tragedia in Campania. Secondo quanto ricostruito, un uomo di circa 35 anni è morto dopo essere annegato in mare a P… - QdSit : Tragedia in Campania. Secondo quanto ricostruito, un uomo di circa 35 anni è morto dopo essere annegato in mare a P… - GrottaNews : Tragedia sul lavoro in Campania, Antonio muore a 53 anni: lascia moglie e 2 bimbi -