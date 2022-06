Cambio alla guida di Novartis in Italia, Valentino Confalone nominato Country President (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Avvicendamento ai vertici della multinazionale farmaceutica svizzera Novartis in Italia. Valentino Confalone, dal 2017 General Manager di Gilead Sciences Italia, è stato nominato Country President di Novartis Italia subentrando a Pasquale Frega, chiamato a ricoprire un nuovo incarico internazionale all'interno del gruppo basilese: da luglio assumerà in Novartis la responsabilità di President Innovative Medicines LaCan (Latin America & Canada). "guidare un'organizzazione come Novartis in Italia, che ho sempre apprezzato per la sua forte propensione all'innovazione e la sua mission di migliorare la ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Avvicendamento ai vertici della multinazionale farmaceutica svizzerain, dal 2017 General Manager di Gilead Sciences, è statodisubentrando a Pasquale Frega, chiamato a ricoprire un nuovo incarico internazionale all'interno del gruppo basilese: da luglio assumerà inla responsabilità diInnovative Medicines LaCan (Latin America & Canada). "re un'organizzazione comein, che ho sempre apprezzato per la sua forte propensione all'innovazione e la sua mission di migliorare la ...

