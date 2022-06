Calenda lancia Carretta: “Lo vedrei bene come sindaco di Bergamo” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Politico e dirigente d’azienda italiano, europarlamentare e segretario nazionale di Azione, ma anche saggista. Carlo Calenda si presenta come un uomo assolutamente poliedrico, venuto a Bergamo, alla fiera dei Librai, per presentare la sua nuova fatica letteraria, la terza in sei anni, “La libertà che non libera, riscoprire il valore del limite”, opera che celebra l’arte dell’etica politica. Il libro racconta le piaghe dell’Occidente, dalla Pandemia alla guerra. Eventi drammatici, i cui segnali potevano già essere colti per tempo. A partire dagli anni ottanta l’unico perno della nostra civiltà è diventato l’individuo e la sua ricerca di illimitata libertà e di crescente appagamento materiale. Negli ultimi 30 anni infatti il nostro solo scopo è stato quello di preservare e perseguire la nostra libertà in forma ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022). Politico e dirigente d’azienda italiano, europarlamentare e segretario nazionale di Azione, ma anche saggista. Carlosi presentaun uomo assolutamente poliedrico, venuto a, alla fiera dei Librai, per presentare la sua nuova fatica letteraria, la terza in sei anni, “La libertà che non libera, riscoprire il valore del limite”, opera che celebra l’arte dell’etica politica. Il libro racconta le piaghe dell’Occidente, dalla Pandemia alla guerra. Eventi drammatici, i cui segnali potevano già essere colti per tempo. A partire dagli anni ottanta l’unico perno della nostra civiltà è diventato l’individuo e la sua ricerca di illimitata libertà e di crescente appagamento materiale. Negli ultimi 30 anni infatti il nostro solo scopo è stato quello di preservare e perseguire la nostra libertà in forma ...

