Calciomercato Serie A LIVE | Napoli su Vicario | la Roma saluta Oliveira | Andreazzoli via da Empoli

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c'è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 1 GIUGNO L'Empoli cambia in panchina, Andreazzoli non è più il tecnico azzurro (CLICCA QUI)Calciomercato Salernitana, si punta Sansone in alternativa a Verdi (CLICCA QUI)Sarri ha il sostituto di Milinkovic-Savic, se parte vuole Zielinski (CLICCA QUI)Il Porto non fa sconti, così Sergio Oliveira rischia di salutare

Gazzetta_it : Da Israel a Riccio, i giovani della Juve in vetrina: chi ha mercato e può andar via #calciomercato #Juve - Gazzetta_it : Juve, Di Maria dentro o fuori. Oggi l'incontro a Londra fra Cherubini e Mendes - Gazzetta_it : La Roma non rilancia. Inter sicura, #Mkhitaryan si è promesso - CalcioOggi : Calciomercato Serie B LIVE: Di Cesare e il Bari ancora insieme - - Pundits01 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | ?@sscalciobari? e #DiCesare ancora insieme -