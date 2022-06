Calciomercato Roma, avviati i contatti per un centrocampista dell’Atletico Madrid (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo la vittoria in Conference League, che ha permesso di riportare un trofeo nella bacheca giallorossa dopo quattordici anni, la dirigenza, punta a rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League. L’obiettivo numero uno, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sarebbe il centrocampista ex Udinese e attualmente in forza all’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul. Roma Aletico De Paul Sempre secondo la testata, la Roma avrebbe già avviato i contatti, sia con il giocatore e sia con i Cholchoneros, che per far partire l’argentino chiederebbero un costo troppo elevato per le casse giallorosse. La trattativa non sarà semplice sopratutto dal punto di vista economico. Tuttavia i giallorossi hanno bisogno ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo la vittoria in Conference League, che ha permesso di riportare un trofeo nella bacheca giallorossa dopo quattordici anni, la dirigenza, punta a rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League. L’obiettivo numero uno, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sarebbe ilex Udinese e attualmente in forza all’Atletico, Rodrigo De Paul.Aletico De Paul Sempre secondo la testata, laavrebbe già avviato i, sia con il giocatore e sia con i Cholchoneros, che per far partire l’argentino chiederebbero un costo troppo elevato per le casse giallorosse. La trattativa non sarà semplice sopratutto dal punto di vista economico. Tuttavia i giallorossi hanno bisogno ...

