Calciomercato Napoli, prima offerta per Deulofeu: cifra e dettagli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Napoli continua a fare le proprie valutazioni di mercato per definire la rosa del prossimo anno, anche in vista del prestigioso impegno Champions League. La dirigenza azzurra è però bloccata sul fronte Calciomercato da alcune situazioni indefinite di scadenza/rinnovo, in particolar modo quelle relative a Ospina e Mertens. FOTO: Getty Images, Deulofeu Nel mirino di Giuntoli in questo momento c’è Gerard Deulofeu, punta centrale dell’Udinese che ha collezionato in questa stagione ben 34 presenze, con 13 gol e 5 assist. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello sport, il Napoli ha presentato la prima offerta ufficiale. La cifra è di circa 13 milioni di euro, lontana dalla valutazione fissata dal club friulano di 25 ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilcontinua a fare le proprie valutazioni di mercato per definire la rosa del prossimo anno, anche in vista del prestigioso impegno Champions League. La dirigenza azzurra è però bloccata sul fronteda alcune situazioni indefinite di scadenza/rinnovo, in particolar modo quelle relative a Ospina e Mertens. FOTO: Getty Images,Nel mirino di Giuntoli in questo momento c’è Gerard, punta centrale dell’Udinese che ha collezionato in questa stagione ben 34 presenze, con 13 gol e 5 assist. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello sport, ilha presentato laufficiale. Laè di circa 13 milioni di euro, lontana dalla valutazione fissata dal club friulano di 25 ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - SkySport : Calciomercato Napoli: Ospina, Mertens, Koulibaly Il punto di Massimo Ugolini #SkySport #Napoli #calciomercato… - GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - sscalcionapoli1 : Repubblica – Rinnovo Ospina, il Napoli presenta l’offerta. Con il sì: Sirigu dodicesimo - ilpodsport : #Calciomercato Zanoli in Under 21: “Voglio restare al Napoli, ma non dipende solo da me” #ilpodsport -