Calciomercato Milan, c'è l'offerta per Zaniolo: le ultime (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Milan sta cercando di rinforzare la sua zona offensiva in vista di un campionato da protagonista. In questa stagione solamente Leao e Giroud hanno dato garanzie, mentre gli altri hanno avuto molta discontinuità. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe fatto una prima offerta di 25 milioni di euro alla Roma per Nicolo Zaniolo più il cartellino dell'esterno Milanista Alexis Saelemekers. l'offerta, sempre secondo il quotidiano, sarebbe stata rifiutata da Jose Mourinho, il quale non sembrerebbe particolarmente interessato all'esterno della nazionale belga. Zaniolo Roma Milan Il Milan fresco del passaggio di proprietà nelle mani del fondo americano Redbird, e in attesa di definire il futuro di Paolo Maldini, avrebbe già iniziato a ...

