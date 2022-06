Calciomercato | il Sassuolo avanza l’offerta per il gran colpo

Advertising

LeBombeDiVlad : ??? #Sassuolo, si fa sul serio per #Alvarez ?? Le cifre #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - CanaleSassuolo : #Calciomercato #SassuoloFemminile: #Parisi torna alla #Fiorentina, in arrivo #Bellucci e #Prugna - CalcioNews24 : #Sassuolo, nuovo talento nel mirino di #Carnevali - Bubu_Inter : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @SassuoloUS, per l’attacco obiettivo Agustin Alvarez del @OficialCAP - MilanWorldForum : Il Sassuolo su un attaccante accostato anche al Milan Le news -) -

Conclusa la stagione sportiva, sta per aprirsi quella del. E il, come da sue abitudini, cercherà di finalizzare anche gli acquisti di nuovi calciatori giovani da valorizzare, come ci ha abituati in tutti questi anni. Giovani da ....com riepiloga gli arrivi e le partenze annunciati da tutti i 20 club di Serie A. ...Arrivi: Partenze: Peluso (d, svincolato), Djuricic (c, svincolato). Allenatore: Dionisi (...Calciomercato allenatori, salde le panchine delle Big ... Sinisa Mihajlovic con il Bologna e Alessio Dionisi nel Sassuolo. Per quanto riguarda le neopromosse Lecce e Monza hanno confermato i ...Conclusa la stagione sportiva, sta per aprirsi quella del calciomercato. E il Sassuolo, come da sue abitudini, cercherà di finalizzare anche gli acquisti di nuovi calciatori giovani da ...