Calciomercato Fiorentina, Italiano punta un terzino brasiliano! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Finalmente in Europa. Dopo molto tempo finalmente una piazza come Firenze e la Fiorentina potrà riaffacciarsi ad una competizione europea, nel caso specifico la UEFA Conference League, che quest'anno ha tanto portato fortuna e gloria ad un'altra italiana, la Roma, con cui gli uomini di Vincenzo Italiano hanno battagliato per conquistare, senza riuscirci, una sedia nella cugina più nobile e vecchia della Conference, l'Europa League. In quest'ottica dunque si prepara anche la dirigenza, con essa il presidente Rocco Commisso, ad allestire un organico che possa fare quanta più strada possibile sia in Europa che in campionato. Vincenzo Italiano FiorentinaLa Fiorentina avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del terzino dello Shakhtar Donetsk, Dodò. A dicembre, lo Shakhtar aveva ...

