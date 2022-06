Calciomercato Fiorentina | corte al fedelissimo di Italiano | le ultime

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio? Il Milan ha vinto la corsa sull’Inter diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hanno provato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla due milanesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League, mentre l’Europa League parlerà romano con Lazio e Roma pronte per il prossimo anno. La, infine, si potrà concentrare sulla Conference League: battuta la concorrenza dell’Atalanta. La Salernitana è salva e Cagliari, Genoa e Venezia sono retrocesse in Serie B. Una ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina: il punto sul caso #Torreira secondo la posizione dell'agente del calciator… - DiMarzio : #Atalanta e #Fiorentina lavorano allo scambio tra i due calciatori - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Anche l’Empoli su Seba Esposito. Fiorentina: Bellanova idea per la fascia destra #calciomercato - Gazzetta_it : Anche l’Empoli su Seba Esposito. Fiorentina: Bellanova idea per la fascia destra #calciomercato - 999RicordiViola : Altro giro altra corsa. E se fosse #Dodo il primo acquisto? ? #fiorentina #Calciomercato -

La Gazzetta dello Sport

Attenzione però a sorprese improvvise come la. Resta defilata invece l'opzione Chust del Real Madrid, profilo spinto perlopiù dal ds Tare, mentre per la fascia sinistra la scelta secondo ...... Carnesecchi per la porta Per ildella Lazio c'è però un'altra priorità importante, ... come quella del portiere dell'Empoli Vicario per il quale c'è anche la concorrenza della,... Fiorentina, Italiano aspetta un terzino destro e Gollini in porta Si fa sempre più vicino il definitivo salto di qualità in un top club per Berardi, pronto in estate ad approdare in una big di Serie A.Il 24enne austriaco dello Stoccarda segnò all’Italia agli Europei: va in scadenza nel 2023 e potrebbe sostituire Felix ...