Calciomercato, Damiani: "Pogba-Juve, non amo i cavalli di ritorno. Kvaratskhelia non lo conosco ma mi fido di Giuntoli. Bernardeschi a Napoli potrebbe far bene"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Napoli, Inter e Milan. 

Pogba alla Juventus? "Non amo i cavalli di ritorno, nonostante Pogba sia un grande campione. Credo sia più importante puntare sui giovani di prospettiva, ma queste sono scelte sulle quali io posso dire ben poco. Gestire una società non è facile e bisogna magari pensare al budget che si ha a disposizione." 

Su Kvaratskhelia "Non lo conosco come calciatore, ho visto solo qualche spezzone di partita. Mi fido però di Giuntoli e dei suoi osservatori: l'unico problema può essere quello ...

