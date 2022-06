(Di mercoledì 1 giugno 2022)o, 1 giu. – (Adnkronos) – ‘Quandoha acquisito ACnel 2018ereditato un Club con una storia straordinaria, ma con seri problemi finanziari e prestazioni sportive deludenti. Il nostro piano era semplice: creare stabilità finanziaria e riportare ilnel posto che gli spetta neleuropeo. Ritengo si possa dire cheentrambi gli obiettivi”. Così in una nota Gordon, Managing Partner di, dopo la cessione dela RedBird. “In questo momento di transizione verso il prossimo capitolo della storia del, voglio esprimere il nostro più profondo sentimento di umiltà, orgoglio e soprattutto gratitudine per le esperienze ...

... puntando a un ritorno ai vertici del calcio mondiale. La combinazione di successi sul campo, ... Tengo a ringraziare Gordon Singer e l'intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ... Gordon Singer, Managing Partner di Elliott, ha commentato: 'Quando Elliott ha acquisito AC Milan ... creare stabilità finanziaria e riportare il Milan nel posto che gli spetta nel calcio europeo. ... Calcio: Singer (Elliott), 'con il Milan abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi' Los Angeles, 1 giu. -(Adnkronos) – Giorgio Chiellini è a un passo dal diventare un giocatore del Los Angeles Fc, squadra della Mls americana. Secondo quanto riporta' Espn', il 37enne difensore, ex cap ... Adesso è ufficiale: il Milan passa in mano a RedBird. Questa mattina, mercoledì primo giugno, a sancire l'accordo che era in ...