Calcio | Singer Elliott | ' con il Milan abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 giugno 2022)o, 1 giu. - (Adnkronos) - “Quandoha acquisito ACnel 2018ereditato un Club con una storia straordinaria, ma con seri problemi finanziari e prestazioni sportive deludenti. Il nostro piano era semplice: creare stabilità finanziaria e riportare ilnel posto che gli spetta neleuropeo. Ritengo si possa dire cheentrambi gli". Così in una nota Gordon, Managing Partner di, dopo la cessione dela RedBird. "In questo momento di transizione verso il prossimo capitolo della storia del, voglio esprimere il nostro più profondo sentimento di umiltà, orgoglio e soprattutto gratitudine per ...