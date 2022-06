Calcio: Roma, Alberto De Rossi lascia la panchina Primavera, sarà responsabile sviluppo allenatori (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Alberto De Rossi non sarà più l'allenatore della Primavera giallorossa. L'As Roma ha comunicato che da oggi Alberto De Rossi assumerà l'incarico di responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali. Da 29 stagioni al servizio dell'As Roma, Alberto De Rossi ha fatto la storia della Primavera. Nella massima categoria del Settore Giovanile ha infatti collezionato 19 stagioni e 740 panchine, conquistando 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e due Supercoppe italiane. In questa lunga esperienza, De Rossi ha contribuito a formare tantissimi calciatori, che si sono poi affermati nella Prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. (Adnkronos) -Denonpiù l'allenatore dellagiallorossa. L'Asha comunicato che da oggiDeassumerà l'incarico die formazionesquadre nazionali. Da 29 stagioni al servizio dell'AsDeha fatto la storia della. Nella massima categoria del Settore Giovanile ha infatti collezionato 19 stagioni e 740 panchine, conquistando 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e due Supercoppe italiane. In questa lunga esperienza, Deha contribuito a formare tantissimi calciatori, che si sono poi affermati nella Prima ...

