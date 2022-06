Calcio, Roberto Mancini dopo la disfatta contro l’Argentina: “Partita equilibrata fino al goal. Loro sono stati migliori” (Di mercoledì 1 giugno 2022) l’Argentina ha vinto con merito La Finalissima 2022 di Calcio sconfiggendo l’Italia a Wembley con un sonoro 3-0. Gli azzurri hanno dovuto cedere il passo alla compagine Albiceleste, resistendo per ventotto minuti per poi sciogliersi al cospetto della squadra di Leo Messi (oggi particolarmente ispirato), in goal con Lautaro Martinez, Di Maria e Paolo Dybala. Una differenza importante quella mostrata sul campo, non sfuggita ovviamente al CT Roberto Mancini che, in modo telegrafico, ha commentato l’incontro ai microfoni della RAI poco dopo il triplice fischio: “Nel primo tempo abbiamo fatto due errori su quei due goal che abbiamo concesso, fin lì la Partita era equilibrata – ha detto il Mister – è chiaro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022)ha vinto con merito La Finalissima 2022 disconfiggendo l’Italia a Wembley con unro 3-0. Gli azzurri hanno dovuto cedere il passo alla compagine Albiceleste, resistendo per ventotto minuti per poi sciogliersi al cospetto della squadra di Leo Messi (oggi particolarmente ispirato), incon Lautaro Martinez, Di Maria e Paolo Dybala. Una differenza importante quella mostrata sul campo, non sfuggita ovviamente al CTche, in modo telegrafico, ha commentato l’inai microfoni della RAI pocoil triplice fischio: “Nel primo tempo abbiamo fatto due errori su quei dueche abbiamo concesso, fin lì laera– ha detto il Mister – è chiaro ...

