Calcio: Paolo Zanetti sempre più vicino alla panchina dell'Empoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Empoli, 1 giu. - (Adnkronos) - Con Andreazzoli in uscita, l'Empoli stringe per il nuovo allenatore: Paolo Zanetti è infatti sempre più vicino alla panchina toscana, che ha individuato proprio nell'ex Venezia il successore ideale di Andreazzoli. Secondo quanto riporta Sky Sport le prossime ore saranno quelle decisive per lo sviluppo della trattativa, che però sembra dunque a buon punto dopo alcune valutazioni del club. Nonostante la salvezza tranquilla conquistata con 41 punti, Andreazzoli non continuerà sulla panchina empolese. Al suo posto potrebbe quindi arrivare Zanetti, esonerato dal Venezia a sole tre giornate dalla fine del campionato.

