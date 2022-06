Calcio: Niente rinnovo, il Manchester United saluta Pogba (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ufficiale il divorzio dal centrocampista francese che potrebbe tornare alla Juve Manchester (INGHILTERRA) - Alla scadenza del suo contratto fissata per il 30 giugno, Paul Pogba non sarà più un ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ufficiale il divorzio dal centrocampista francese che potrebbe tornare alla Juve(INGHILTERRA) - Alla scadenza del suo contratto fissata per il 30 giugno, Paulnon sarà più un ...

Pogba e la Juve sempre più vicini: ufficiale il saluto dello United Niente rinnovo dunque per l'ex Juve . Lo United sui propri account ufficiali ha ringraziato il giocatore per la sua seconda esperienza a Manchester, dopo la prima conclusa nel 2012 proprio con il ...