Calcio. Il Milan a RedBird, Cardinale nuovo proprietario (Di mercoledì 1 giugno 2022) ...nemmeno il tempo di riporre le bandiere e far decantare una gioia straripante (anche per le vie di Milano) che è arrivata la doccia gelata dell'intervista di fuoco di Paolo Maldini alla Gazzetta ... Leggi su avvenire (Di mercoledì 1 giugno 2022) ...nemmeno il tempo di riporre le bandiere e far decantare una gioia straripante (anche per le vie dio) che è arrivata la doccia gelata dell'intervista di fuoco di Paolo Maldini alla Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : Cardinale ha firmato: il Milan passa da Elliott a RedBird - Gazzetta_it : Intervista a #Maignan: 'È un #Milan da pazzi, lo riporto al vertice in Europa col mio idolo Ibrahimovic' - DAZN_IT : Gerry Cardinale e RedBird hanno un grande passato di sport. Dalla NFL al calcio europeo, il #Milan passa in solide mani. #DAZN - MilanWorldForum : Marcotti sulla cessione del Milan e Redbird. Le dichiarazioni -) - dibloax : RT @AntoVitiello: 'La priorità per #RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del Club per dare continuità al p… -