Calcio | Finalissima 2022 | Messi alza la Coppa e riceve premio come miglior giocatore della sfida

Advertising

SkySport : ITALIA-ARGENTINA 0-3 Risultato finale ? ? #LautaroMartinez (28’) ? #DiMaria (45+1’) ? #Dybala (90+4’) ? ?? L’Arge… - repubblica : Campioni d'Europa contro Campioni del Sudamerica: gli azzurri tornano a Wembley per la Finalissima. Segui la dirett… - RaiNews : Stasera a Wembley la finalissima #ItaliaArgentina: campioni d'Europa contro campioni del Sud America. @robymancio:… - franconemarisa : RT @repubblica: Argentina super, piccola Italia: finisce 3-0 la Finalissima [dal nostro inviato Enrico Currò] - fisco24_info : Wembley stavolta è amara, l'Argentina schianta l'Italia: Lautaro-Di Maria-Dybala: 3-0 e finalissima e' sudamericana -

AGI - L'Argentina campione d'America si aggiudica la terza edizione della, o Coppa dei Campioni Conmebol - Uefa, battendo a Wembley l'Italia campione d'Europa per 3 - 0. Decisivi i gol di Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Paulo Dybala : si tratta del secondo ...Da Wembley a Wembley, l'Italia affonda 3 - 0 contro l'Argentina nellacontro i campioni della Coppa America. Dominati fisicamente e nel gioco, inferiori tecnicamente. Gli Azzurri non sono ...Il ct azzurro Roberto Mancini sintetizza così la sconfitta dell'Italia a Wembley nella Finalissima contro l'Argentina a Wembley: "Avremmo dovuto fare un gol per riaprire la partita - aggiunge ...Robert Lewandowski - Foto Nazionale Calcio CC BY 2.0. Il programma e i telecronisti su Sky di Polonia-Galles, match valido per la Nations League 2022/2023. (SPORTFACE.IT) di Claudio Franceschini).