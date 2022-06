Cala all' 8 | 4% il tasso di disoccupazione Ma tre milioni hanno contratti precari

Advertising

Piergiulio58 : Istat: cala la disoccupazione, ma resta alto il divario di genere. - ANSA_Salute : Secondo quanto comunica @Agenas_Salute, nelle ultime 24 ore in #Italia è stabile all'8% l'occupazione dei posti nei… - FrancoScarsell2 : Secondo i dati Istat,ad aprile il tasso di disoccupazione cala all'8,4%,diminuendo di 0,1 punti rispetto a marzo e… - MarinoG93452478 : RT @classcnbc: +++#Istat, ad aprile #disoccupazione cala all'8,4% (-0,1 punti), per giovani al 23,8% (-1,4 punti). Aumentano gli inattivi,… - messveneto : Lavoro, l’Istat: crescono i contratti a termine. Ad aprile +12,6% rispetto al 2021: “Il dato più alto dal 1977”: Il… -

Si tratta di una diminuzione dello 0,1% rispetto al mese di marzo e dell'1,8% rispetto al mese di aprile del ...Il tasso di disoccupazione (persone che in cerca di lavoro rispetto alla popolazione in età da lavoro)'8,4% diminuendo di 0,1 punti rispetto ad aprile e di 1,8 punti rispetto ad aprile 2021. ...Prosegue la crescita dell’occupazione dipendente a termine: ad aprile – secondo quanto rileva l’Istat nelle rilevazioni mensili sul mercato del lavoro – gli assunti con contratto a termine hanno raggi ...Nelle ultime 24 ore, in Italia, è stabile all'8% l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di 'area non critica' da parte dei pazienti con Covid-19 ...