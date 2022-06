Cade dalla bici per un avvallamento nell'asfalto e viene risarcito con 125 mila euro (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Un'azienda di manutenzioni veneziana è stata condannata a risarcire con 125mila euro un 70enne, caduto dalla bicicletta a causa di un avvallamento nell'asfalto creato da un cantiere. A deciderlo è stato il tribunale civile di Venezia che ha accolto le rimostranze dell'anziano di Fiesso d'Artico che, dopo la caduta avvenuta nel 2014, aveva riportato diversi traumi e la frattura del femore con invalidità permanente accertata del 28 per cento. La sentenza potra' essere impugnata ma è stata resa provvisoriamente esecutiva. Leggi su agi (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Un'azienda di manutenzioni veneziana è stata condannata a risarcire con 125un 70enne, cadutocletta a causa di uncreato da un cantiere. A deciderlo è stato il tribunale civile di Venezia che ha accolto le rimostranze dell'anziano di Fiesso d'Artico che, dopo la caduta avvenuta nel 2014, aveva riportato diversi traumi e la frattura del femore con invalidità permanente accertata del 28 per cento. La sentenza potra' essere impugnata ma è stata resa provvisoriamente esecutiva.

