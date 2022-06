Cadavere di una donna in una fossa, il corpo ricoperto di fango e foglie (Di mercoledì 1 giugno 2022) Era sepolta in una fossa la donna di 30 anni trovata morta sul greto della Dora Baltea, alla periferia di Aosta. Il corpo si trovava in una buca lunga due metri, larga un metro e profonda circa 50 ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 giugno 2022) Era sepolta in unaladi 30 anni trovata morta sul greto della Dora Baltea, alla periferia di Aosta. Ilsi trovava in una buca lunga due metri, larga un metro e profonda circa 50 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna di circa 30 anni, sepolta in una fossa sul greto della Dora Ba… - Grazie10295366 : @AdrianaSpappa @CarloneDaniela Burione tu e il demente cadavere fottetevi ,le solite cazzate come quando avete mand… - annac82 : RT @Agenzia_Ansa: E' giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna di circa 30 anni, sepolta in una fossa sul greto della Dora Baltea,… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: E' giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna di circa 30 anni, sepolta in una fossa sul greto della Dora Baltea,… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: E' giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna di circa 30 anni, sepolta in una fossa sul greto della Dora Baltea,… -