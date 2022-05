Bray Wyatt suggerisce un imminente ritorno | “Sono pronto adesso E’ quasi giunto il momento”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) In una serie di messaggi pubblicati nella serata di martedì,ha cominciato a stuzzicare i propri follower di Twitter su un suo possibile. L’ex campione universale WWE ha fatto intendere di essere stanco di assistere a continue speculazioni sui motivi del suo allontanamento dalla WWE e sul suo possibile. Il messaggio diha scritto: “stanco di guardare.stanco di sentire pagliacci irrilevanti che speculano su come sarò percepito. Stanco di sentire mettere in discussione la mia avidità, il mio desiderio. Ovunque e in qualsiasidecida di tornare, ricorderò a tutti perché conoscono il mio nome. Ancora. E ancora.Credete in me”. “Tutto ciò che di ...

