Boss in incognito, emozioni e storie per la prima puntata all’azienda Olivero (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La prima puntata di “Boss in incognito” strappa il favore del pubblico. E non solo. Tante le emozioni vissute nell’azienda irpina, Olivero. Il programma di Rai 2 ha fatto tappa in Irpinia per il primo episodio della serie del 2022. Protagonista Martina Olivero che per l’occasione ha vestito i panni di Ambra. Martina o meglio ha incontrato Mina, con la quale preparerà il torrone. La manager, poi, lavorerà con Angela, che le insegnerà a confezionare il torrone. Oliviero, poi, incontrerà anche Gerardo e i due lavoreranno nella preparazione delle barrette di croccante. Martina, poi, incontrerà anche Mary: le due, insieme, selezioneranno i torroncini da impacchettare. Infine, anche Max Giusti si è travestirà e, in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ladi “in” strappa il favore del pubblico. E non solo. Tante levissute nell’azienda irpina,. Il programma di Rai 2 ha fatto tappa in Irpinia per il primo episodio della serie del 2022. Protagonista Martinache per l’occasione ha vestito i panni di Ambra. Martina o meglio ha incontrato Mina, con la quale preparerà il torrone. La manager, poi, lavorerà con Angela, che le insegnerà a confezionare il torrone. Oliviero, poi, incontrerà anche Gerardo e i due lavoreranno nella preparazione delle barrette di croccante. Martina, poi, incontrerà anche Mary: le due, insieme, selezioneranno i torroncini da impacchettare. Infine, anche Max Giusti si è travestirà e, in ...

