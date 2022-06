Borsa Milano, i 5 titoli migliori Ftse Mib: a Piazza Affari brilla Stellantis (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Stellantis scambia tonica a Piazza Affari e guida la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib. Il gruppo dell’auto segna un balzo del 3,83% a 14,46 euro. Al secondo posto della classifica dei cinque titoli migliori c’è Bper (+2,27%), che ha sottoscritto assieme a Banco di Sardegna un accordo con Nexi per una partnership di lungo termine da realizzarsi con il trasferimento dei rami aziendali aventi ad oggetto le attività di merchant acquiring e gestione Pos delle due banche. Pirelli sale del 2,26%, Leonardo dell’1,75% e Moncler dell’1,74%. Intanto il Ftse Mib sale dello 0,17% a 24.546 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a quota 199 punti. Fra le altre borse europee Londra sale dello 0,05%, Francoforte ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) –scambia tonica ae guida la classifica dei cinquedelMib. Il gruppo dell’auto segna un balzo del 3,83% a 14,46 euro. Al secondo posto della classifica dei cinquec’è Bper (+2,27%), che ha sottoscritto assieme a Banco di Sardegna un accordo con Nexi per una partnership di lungo termine da realizzarsi con il trasferimento dei rami aziendali aventi ad oggetto le attività di merchant acquiring e gestione Pos delle due banche. Pirelli sale del 2,26%, Leonardo dell’1,75% e Moncler dell’1,74%. Intanto ilMib sale dello 0,17% a 24.546 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a quota 199 punti. Fra le altre borse europee Londra sale dello 0,05%, Francoforte ...

Advertising

infoiteconomia : Borsa: l'auto tiene a galla i listini a meta' seduta, piatta Milano - Il Sole 24 ORE - ayumvu : Non io che mando l'email per la Borsa di Studio per il Master in Illustration & Concept Art alla Event Horizon Scho… - ForexOnlineMeIt : Borsa: l'auto tiene a galla i listini a meta' seduta, piatta Milano - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa Milano piatta su timori per crescita economica, tonica Bper, cede Saipem Da Reuters - espolatoree : @Poghos2003 @info_tornato @HuffPostItalia Ma poi anche al Sud la gente paga tasse, solo che almeno al Nord ricevono… -