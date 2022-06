Borsa: Europa cede dietro Wall Street, Milano - 0,65% (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le Borse europee hanno cambiato direzione virando in calo dietro a Wall Street. I listini cominciano così il mese di giugno tra i reiterati timori di una stretta sui tassi da parte della banche ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le Borse europee hanno cambiato direzione virando in calo. I listini cominciano così il mese di giugno tra i reiterati timori di una stretta sui tassi da parte della banche ...

