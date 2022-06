Bonus edilizi, CNA Lombardia: “Lo sblocco dei crediti incagliati è una priorità. Chiediamo la cessione delle pratiche antecedenti al primo maggio” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nei giorni scorsi il Ministro delle Finanze ha certificato in 5 miliardi il volume di crediti incagliati a seguito di cessioni riconducibili alle differenti tipologie di Bonus fiscali in edilizia. Su questo terreno CNA Lombardia testimonia il pressante grido di allarme di moltissime imprese del settore costruzioni e del settore impianti. Il Presidente Giovanni Bozzini sul punto è assai netto: “Il livello di tensione finanziaria di molti operatori economici è alto. Il provvedimento è stato travagliato da un numero eccessivo di modifiche normative, con effetti catastrofici sulla fiducia di tutta la filiera, con imprese, famiglie e banche sempre in ansia per il profilarsi di ulteriori cambi delle regole in corsa.” In particolare CNA Lombardia ritiene che ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nei giorni scorsi il MinistroFinanze ha certificato in 5 miliardi il volume dia seguito di cessioni riconducibili alle differenti tipologie difiscali ina. Su questo terreno CNAtestimonia il pressante grido di allarme di moltissime imprese del settore costruzioni e del settore impianti. Il Presidente Giovanni Bozzini sul punto è assai netto: “Il livello di tensione finanziaria di molti operatori economici è alto. Il provvedimento è stato travagliato da un numero eccessivo di modifiche normative, con effetti catastrofici sulla fiducia di tutta la filiera, con imprese, famiglie e banche sempre in ansia per il profilarsi di ulteriori cambiregole in corsa.” In particolare CNAritiene che ...

