Bonus da 200 euro | esclusi insegnanti e personale Ata precari

Il Bonus da 200 euro previsto dal decreto Aiuti, al momento, non include insegnanti e personale Ata con i contratti in scadenza. Dunque tutti i dipendenti della scuola a cui scade il contratto alla fine di giugno rimangono esclusi da questa misura perché, essendo stati occupati fino a giugno non percepiscono la Naspi per quel mese, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

