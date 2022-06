Bonus 200 euro precari scuola, novità in arrivo (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ‘Bonus 200 euro, verrà riconosciuto grazie al ‘decreto legge Aiuti’ automaticamente, senza necessità di fare richiesta, ai dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici (colf e badanti) e ai percettori del reddito di cittadinanza. Un ‘regalo’ inaspettato, ricorda leleggepertutti.it, che per la prima volta arriverà a luglio ma che, così come attualmente prevista, va ad escludere alcune categorie di lavoratori che ingiustamente non potrebbero beneficiarne. Il Bonus arriverà infatti con la busta paga di luglio per i dipendenti, mentre i disoccupati potranno beneficiarne solo se avranno ricevuto la Naspi (l’indennità di disoccupazione) nel mese di giugno. In tal modo tutti i dipendenti della scuola a cui scade il contratto alla fine di giugno rimangono esclusi da questa misura perché, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ‘200, verrà riconosciuto grazie al ‘decreto legge Aiuti’ automaticamente, senza necessità di fare richiesta, ai dipendenti, pensionati, disoccupati, collaboratori domestici (colf e badanti) e ai percettori del reddito di cittadinanza. Un ‘regalo’ inaspettato, ricorda leleggepertutti.it, che per la prima volta arriverà a luglio ma che, così come attualmente prevista, va ad escludere alcune categorie di lavoratori che ingiustamente non potrebbero beneficiarne. Ilarriverà infatti con la busta paga di luglio per i dipendenti, mentre i disoccupati potranno beneficiarne solo se avranno ricevuto la Naspi (l’indennità di disoccupazione) nel mese di giugno. In tal modo tutti i dipendenti dellaa cui scade il contratto alla fine di giugno rimangono esclusi da questa misura perché, ...

