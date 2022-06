Bnp Paribas, Dario Casiraghi nuovo direttore generale di Arval Italia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos/LabItalia) - Dario Casiraghi, dal 1° giugno, è il nuovo direttore generale di Arval Italia, società del Gruppo Bnp Paribas leader nel noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile. Milanese, 47 anni, dopo un'esperienza di oltre 10 anni in GE Capital, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito finanziario, risk management, operations e nell'area commerciale, Casiraghi inizia il suo percorso in Arval Italia nel 2015 come direttore generale di Arval Italy Fleet Services, la società nata dopo l'acquisizione da parte di Arval di GE Capital Fleet Services. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos/Lab) -, dal 1° giugno, è ildi, società del Gruppo Bnpleader nel noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile. Milanese, 47 anni, dopo un'esperienza di oltre 10 anni in GE Capital, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito finanziario, risk management, operations e nell'area commerciale,inizia il suo percorso innel 2015 comediItaly Fleet Services, la società nata dopo l'acquisizione da parte didi GE Capital Fleet Services. A ...

