BMW X1, la terza generazione è benzina, diesel, ibrida plug-in ed elettrica (Di mercoledì 1 giugno 2022) La casa dell’Elica la chiama “Power of Choice”, ovvero la libertà di poter scegliere la motorizzazione che più si confà alle esigenze del cliente. Ne è un esempio la terza generazione della BMX X1 che, per la prima volta, avrà in gamma pure una versione 100% elettrica: sicché, oltre a quella alimentata a batteria, la marca tedesca propone motorizzazioni diesel, benzina (queste ultime pure elettrificate), nonché una performante edizione ibrida plug-in, cioè ricaricabile da una presa di corrente esterna. In pratica, c’è una X1 per tutti i gusti; una ricetta che sembra perfetta per confermare il successo commerciale del modello che, in 13 anni di onorata carriera, è stato venduto in 1,9 milioni di unità. Lo stile della nuova X1 riprende ed evolve i concetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) La casa dell’Elica la chiama “Power of Choice”, ovvero la libertà di poter scegliere la motorizzazione che più si confà alle esigenze del cliente. Ne è un esempio ladella BMX X1 che, per la prima volta, avrà in gamma pure una versione 100%: sicché, oltre a quella alimentata a batteria, la marca tedesca propone motorizzazioni(queste ultime pure elettrificate), nonché una performante edizione-in, cioè ricaricabile da una presa di corrente esterna. In pratica, c’è una X1 per tutti i gusti; una ricetta che sembra perfetta per confermare il successo commerciale del modello che, in 13 anni di onorata carriera, è stato venduto in 1,9 milioni di unità. Lo stile della nuova X1 riprende ed evolve i concetti ...

