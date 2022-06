BMW X1 | Il SAV si rinnova nel 2023 | anche full electric

(Di mercoledì 1 giugno 2022) SAV, ossia Sport Activity Vehicle, è il bizzarro nome commerciale che BMW da ai suoi SUV. Il più piccolo di essi, il BMW X1, si rifà completamente il look per il. La presentazione di questo nuovo modello è avvenuta oggi, e le novità sono parecchie. Con la terza generazione la X1 si proietta verso

Advertising

MotoriSuMotori : BMW X1: svelata la terza generazione del SAV. Ora è anche elettrico - -

MotoriSuMotori

Più che di Suv, lapreferisce parlare di( Sports Activity Vehicle ) e per ora fornisce i dati di consumo e autonomia. Consumi : 18,4 " 17,3 kWh/100 km. in soldoni circa 5,5 km con un kWh ...La iX1 è il terzoa presentare un sistema di trasmissione puramente elettrico e verrà aggiunta alla gamma subito dopo il lancio della nuova X1, previsto per l'autunno. Il modello elettrico è ... BMW X1: svelata la terza generazione del SAV. Ora è anche elettrico SAV, ossia Sport Activity Vehicle, è il bizzarro nome commerciale che BMW da ai suoi SUV. Il più piccolo di essi, il BMW X1, si rifà completamente il look per il 2023. La presentazione di questo nuovo ...La casa bavarese dall’autunno 2022 lancia la nuova generazione del modello d’ingresso nella famiglia degli Sports Activity Vehicle, disponibile con motore benzina e diesel (anche mild-hybrid), e in se ...