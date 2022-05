BMW X1 - Con la terza serie arriva l'elettrica: ecco tutte le novità (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tagliato il traguardo dei 13 anni di carriera e 1,9 milioni di esemplari prodotti, la BMW X1 si rinnova con la terza generazione. Per la prima volta, la più piccola delle Suv di Monaco affiancherà una versione elettrica a quelle endotermiche per abbracciare le nuove tendenze del mercato. Il debutto nelle concessionarie è fissato per il mese di ottobre: si potrà scegliere tra gli allestimenti base, xLine e M Sport, ma i prezzi non sono stati ancora comunicati. Stile evoluto e tanto spazio in più. Per quanto riguarda il design, la BMW X1 ha mantenuto l'impostazione classica della calandra, con doppio rene dallo sviluppo orizzontale. Paraurti, gruppi ottici e fiancata sono un'evoluzione della serie precedente, ma la vettura è totalmente nuova e sfrutta una piattaforma modulare che permette di realizzare versioni endotermiche o elettriche ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tagliato il traguardo dei 13 anni di carriera e 1,9 milioni di esemplari prodotti, la BMW X1 si rinnova con lagenerazione. Per la prima volta, la più piccola delle Suv di Monaco affiancherà una versionea quelle endotermiche per abbracciare le nuove tendenze del mercato. Il debutto nelle concessionarie è fissato per il mese di ottobre: si potrà scegliere tra gli allestimenti base, xLine e M Sport, ma i prezzi non sono stati ancora comunicati. Stile evoluto e tanto spazio in più. Per quanto riguarda il design, la BMW X1 ha mantenuto l'impostazione classica della calandra, con doppio rene dallo sviluppo orizzontale. Paraurti, gruppi ottici e fiancata sono un'evoluzione dellaprecedente, ma la vettura è totalmente nuova e sfrutta una piattaforma modulare che permette di realizzare versioni endotermiche o elettriche ...

