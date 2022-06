Biografilm Festival | BPER Banca è Premium Partner dell’edizione 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – La vicinanza al cinema italiano e alla letteratura si conferma nel sostegno al Best FilmAwardItaliae alla Playlist letteraria Bologna, 1 giugnoAnche per l’edizioneha scelto sostenerein veste di, confermando ancora una volta il forte legame con la cultura e con il cinema, che da tempo rivestono un ruolo fondamentale per l’identità della. In particolare per questa edizione, che suscita importanti riflessioni sulla contemporaneità grazie a piccole e grandi storie di vita, abbiamo voluto rivolgere un’attenzione particolare a due speciali sezioni: quella dei film italiani, che la ...