Bimbo caduto dalla finestra, le parole della baby sitter: «Il piccolo ora è libero» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Modena, il racconto dei testimoni subito dopo la tragedia sulle parole di Monica Santi accusata di tentato omicidio. Il bambino, di 13 mesi, è grave all’Ospedale Maggiore Leggi su corriere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Modena, il racconto dei testimoni subito dopo la tragedia sulledi Monica Santi accusata di tentato omicidio. Il bambino, di 13 mesi, è grave all’Ospedale Maggiore

Advertising

Agenzia_Ansa : Non ce l'ha fatta il bimbo di poco più di un anno che ieri è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi ref… - fanpage : Bimbo precipitato dal balcone, la sua babysitter, la 32enne Monica Santi, è stata arrrestata. La donna deve rispond… - borg_gio : Bimbo caduto, la babysitter alla finestra: «Il piccolo ora è libero» - infoitinterno : Il dramma - Tragedia nel Ferrarese, bimbo muore in ospedale dopo essere caduto in una cisterna - Today_it : Bimbo caduto dalla finestra, la legale della babysitter: 'Smarrita e incapace di spiegare' -